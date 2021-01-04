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Eğitim Birinci dönem karneleri ne zaman verilecek?
Eğitim

Birinci dönem karneleri ne zaman verilecek?

Karne ne zaman verilecek? Okullar ne zaman tatil edilecek? Yarıyıl tatili ne zaman? soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak edilmekte. Korona salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, eğitim online olarak TRT EBA TV üzerinden uzaktan olarak devam etmekte. Ocak ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler de okulların ne zaman tatil olacağını, birinci dönem yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını sorgulamakta. Peki 15 tatili ne zaman? Birinci dönem karneleri ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:46:00 - 2021-01-04 13:47:12
Birinci dönem karneleri ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle birinci dönem ara tatili sonrası öğrenciler yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime başladı. Birinci dönem sınavlarının ertelenmesiyle birlikte öğrenciler rahatlarken, yarıyıl tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 15 tatili heyecanı içerisine girdi.Peki yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" diye konuştu. Bakan Selçuk "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi. 

Birinci dönem ne zaman bitiyor?

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 Cuma günü tamamlanacak. Uzaktan eğitim bu tarihe kadar devam edecek.

Yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” demişti.

Ortaokullarda yüz yüze sınav olacak mı?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, yarıyıl tatili toplamda haftasonları dahil 24 gün sürecek. 2020-2021 eğitim yılının ikinci dönemi ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. Ortaokullarda karne notları ders etkinliği katılım puanı üzerinden verilecek. 

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