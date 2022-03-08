Birileri vurgun peşinde

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin bitkisel yağlarda ithalatçı olduğumuz bir gerçek. Her yıl aşağı yukarı belli oranda yağ ihtiyacımızı dışarıdan aldığımızı da kabul etmemiz lazım. Bu yıl şu anda sahada bizde ne yazık ki vatandaşların ciddi bir tedirginlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu biraz da medyayı olumsuz kullanan muhalefetin, ya da yangına körükle gitmeye çalışan çevrelerin, bunlardan fazla kâr etmeye çalışan gruplarında bir takım etkileri var. Onlarda ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından takip ediliyor.

Stok problemi yok

Oysa yağa ulaşamama, istediği zaman yağı bulamama gibi bir durum yok. Bizim yakın bir zamanda yağ ile alakalı stok problemimizi yok. Hem stoklarımız hem de geçen yıl yüzde 20 oranında kendi üretimlerimizde de artış oldu. Bu manada tedirginliğe gerek yok. Tedirginliğe düşüp de olması gereken fiyatın üzerine almasınlar. Onların bu telaşı yağa ulaşamayacağım ne fiyata bulursam alayım gayreti piyasayı kendiliğinden gereksiz ve haksız bir yükselmesine daha sebeb oluyor. Birkaç gün bu taleplerini hafif ertelesinler. Görecekler ki fiyat yine oturması gereken yere oturacak. Dünyada dış kaynaklı olarak, artışlar devam ediyor. Elbette bu iç piyasaları etkiler. Ama son günlerdeki telaş, fiyatı arttıran en fazla sebeb. Ne kadar fazla kazanabilmenin derdine düşenler var. Bunların dümen suyuna takılmamak lazım.”

Denetimler artıyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, da, şunları söyledi: “Tarım Bakanlığımızın da açıkladığı üzere Türkiye’nin yeterli yağ stoğu var. Yağ fiyatlarının artması için hiçbir gerekçe yok. Çünkü bir şeyin yokluğu ve azlığı fiyat yükseltir. Birileri yağ fiyat oyunuyla vurgun yapmak istedi. Bu da tutmadı. Rusya-Ukrayna savaşı ebediyen sürecek diye bir hal yok. Bununla birlikte de bu sıkıntılar biter. Fazla kar etmeye çalışan gruplara karşı da ilgili bakanlıklar, çalışmalarını yapıyor. Denetimle birlikte de artırılan fiyatlar geri çekiliyor.”