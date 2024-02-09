  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kaçak yapıldı iddiası ile camiyi yıktılar! Çıkan çatışmada dört kişi öldü

İrlandalılar'dan onurlu davranış! Herkes sizin gibi olsa... Sende o Koç'luk nerde Koç! Siz niye yapamadınız!

Gelişi kolay gidişi olay! Seni hep böyle hatırlayacağız Zühtü Arslan

Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı

Doğal gaza fahiş zam mı geliyor? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İtiraflar çorap söküğü gibi! Paketlenen MOSSAD ajanları öttürüldü

Turgut Altınok sordu CHP adayı yavaş yavaş terledi… 300 milyar TL bütçe nerede?

Hedeflerinde AYM’nin yeni üyesi Yılmaz Akçil var! Ayasofya’yı açtırana Sözcü ve CHP kini

Kemal'e 'hapis' şoku

İBB'de skandallar bitmiyor! Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı: Hayatını kaybetti!
Sosyal Medya Birileri olsa balıklama dalardı! Küçük kız başkanlık teklifini böyle reddetti
Sosyal Medya

Birileri olsa balıklama dalardı! Küçük kız başkanlık teklifini böyle reddetti

Yeniakit Publisher
2024-02-09 13:57:00 -

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık geçtiğimiz günlerde yaklaşan yerel seçimler için esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Bıyık, Ahsen isimli küçük kıza sorduğu soru karşılığında aldığı cevap herkesi kahkahalara boğdu.

Bıyık, ziyareti sırasında bir esnafın kızıyla tanıştı. Ahsen isimli küçük kızla muhabbet eden Başkan Bıyık, küçük kıza “23 Nisan’da belediye başkanlığı yapar mısın?” diye soran Bıyık aldığı cevap karşısında kahkahalara boğuldu. Belediye başkanlığı teklifine ilk önce ‘hayır’ diyen küçük kızı babası ikna etmeye çalıştı. “Baba ödevlerim var nasıl yapayım?” diye sitem eden küçük kızın o anları sosyal medyada gündem oldu.

THY’den köy çocuklarına 23 Nisan jesti
THY’den köy çocuklarına 23 Nisan jesti

Ekonomi

THY’den köy çocuklarına 23 Nisan jesti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa'dan Asya ve Afrikaya 23 Nisan’ı tüm dünya çocukları kutladı
Avrupa'dan Asya ve Afrikaya 23 Nisan’ı tüm dünya çocukları kutladı

Gündem

Avrupa'dan Asya ve Afrikaya 23 Nisan’ı tüm dünya çocukları kutladı

Türk okulunda 23 Nisan rezaleti! Çocukları Atatürk'e secde ettirdiler
Türk okulunda 23 Nisan rezaleti! Çocukları Atatürk'e secde ettirdiler

Dünya

Türk okulunda 23 Nisan rezaleti! Çocukları Atatürk'e secde ettirdiler

Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek
Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek

Aktüel

Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek

Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı
Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Yaşam

Arjantin'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan kabulünde sürpriz telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan kabulünde sürpriz telefon

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan kabulünde sürpriz telefon

Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu
Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu

Aktüel

Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23