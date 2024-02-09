Birileri olsa balıklama dalardı! Küçük kız başkanlık teklifini böyle reddetti

Bıyık, ziyareti sırasında bir esnafın kızıyla tanıştı. Ahsen isimli küçük kızla muhabbet eden Başkan Bıyık, küçük kıza “23 Nisan’da belediye başkanlığı yapar mısın?” diye soran Bıyık aldığı cevap karşısında kahkahalara boğuldu. Belediye başkanlığı teklifine ilk önce ‘hayır’ diyen küçük kızı babası ikna etmeye çalıştı. “Baba ödevlerim var nasıl yapayım?” diye sitem eden küçük kızın o anları sosyal medyada gündem oldu.

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