Birikmiş emekli maaşı nasıl sorgulanır?

Birikmiş emekli maaşı sorgulamak için şu yollara başvurulabilir:

Herhangi bir şehirde bulunan şubelere gitmek

ALO 170 hattını aramak

Üstte ismi geçen yollar sayesinde SGK’ya erişerek birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Bu sayede 4A, 4B e 4C iş kollarına mensup olan herkes maaşı hakkında detaylı bilgiye erişebilir. Bu işlem en fazla birkaç dakika sürmektedir. Herhangi bir yere dilekçe vermeye gerek kalmadan maaş bilgisine erişilebilir.

e-Devlet’ten emekli maaşı nasıl sorgulanır?

e-Devlet üzerinden emekli maaşı sorgusu aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir:

Sisteme ilk defa giriş yapılacaksa yada mevcut şifre kaybedilmişse PTT’ye giderek şifre temin etmek gerekir. 2020 senesi itibariyle bu işlemin bedeli 2 ₺’dir.

Veznedeki görevlinin bile görmediği şifre sizlere teslim edilir.

Herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon yada tablet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılır.

Kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilir.

Açılan sayfanın üst kısmında bir arama çubuğu yer alacaktır.

Bu çubuğa “emekli aylık bilgisi” yazarak ilgili işleme erişilebilir.

Bu işlem standart maaş uygulaması için geçerlidir. Birikmiş maaş e-Devlet üzerinden sorgulanamaz.

Emekli maaşı ne kadar sürede bağlanır?

Emekli maaşı bağlanma süresi emeklilik talebinde bulunmuş olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'nin, hizmetlerin geçtiği sigorta kollarına ve çeşidine göre farklılık gösterir. Birden fazla sigorta kolunda (Bağkur, SSK) hizmetiniz varsa hizmet birleştirme işlemi yapılacak ve bu işlem de uzun sürdüğünden aylık bağlanma süresi uzayacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğunluktan dolayı emekli maaşı bağlanması işlemi biraz uzun sürebilmektedir.

Ortalamalar esas alındığında emekli maaşı bağlanma süresi 2-2,5 ay kadar sürmektedir.