Birikimleriniz elinizden gidebilir! Kiralık kasanız garantide mi?

Elinde biraz birikimi olanlar bazen altına bazen dövize bazen de kazançlı gördükleri yatırım fonlarına rağbet göstermekteler. Kimisi ise elindekileri banka kasalarında saklayarak her zaman kontrolün kendi inisiyatiflerinde olmasını tercih edebiliyor.

Kasalar da tercih nedeni

Bankalar vatandaşlara küçük, orta ve büyük boy olarak tercihli sundukları kasa bedellerini tahsil ederken yıllık bazda kullanımda bulunan yatırımcılar bu süreçte hiçbir sigortaya tabi olmadan (Olağanüstü hallerde) varlıklarını emanet etmekteler.

Peki bankadaki kasanızın başına bir şey gelirse ne olur?

Soyulursa ne olur?

Kasalar tek ya da ortak olarak kullanılabiliyor. Ortak bir kiralık kasanın soyulması durumunda, genellikle aşağıdaki adımlar takip edilir:



Banka ve polise bildirin: Soygun veya hırsızlık durumunda, kasa ortakları hemen durumu ilgili bankaya bildirmelidir. Banka, güvenlik ve hukuki süreçleri başlatmak için gereken önlemleri alır. Soygun durumu polise kesinlikle bildirilmelidir. Polis, olayı soruşturacak ve gerekli hukuki süreci başlatacaktır.



Sigorta durumu: Kiralık kasa hizmeti sunan bankalar genellikle kasa içeriğini sigortalatır. Bu nedenle, soygun durumunda, banka ve sigorta şirketi arasındaki süreç başlatılır ve zararlar sigorta şirketi tarafından değerlendirilir.



Sorumluluk paylaşımı: Ortak kiralık kasalar genellikle her ortak için ayrı ayrı güvenlik önlemleri içerir. Bu nedenle, soygun durumunda her ortağın kendi sorumluluğu değerlendirilir. Her ortak, kendi kasa içeriğiyle ilgili zararları karşılamaktan sorumludur.