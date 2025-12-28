  • İSTANBUL
Son Haberler

Gündem “Rakıcı Özgür’ün” ilçe başkanı, bir gencin hayatını kararttı! “Alkollüydü, beni orada bırakıp kaçtı”
Gündem

“Rakıcı Özgür’ün” ilçe başkanı, bir gencin hayatını kararttı! “Alkollüydü, beni orada bırakıp kaçtı”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in mezarında rakı içtiği görüntülerle gündeme gelen, iktidar olduklarında rakıyı ucuzlatma sözü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, alkollü olduğu iddia edilen Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, trafik kazasına karışarak bir gencin hayatını kararttı.

İddialara göre CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü 22 yaşında bir gence Ataşehir Belediyesi'ne ait otomobille vurup olay yerinden kaçtı.

CHP'li Tütüncü 5 gün sonra ortaya çıkarak 'alkollü değildim' dedi ve 150.000 TL para cezası ödedi; bir gün bile hapis yatmadan olaydan sıyrıldı.

Çarpmanın etkisiyle bacağını kopan ve onlarca ameliyat geçiren genç hayatının mahvolduğunu söyleyerek adalet arayışına çıktı. Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan mağdur genç, “9 tane ameliyat oldum, moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum ama bu şahsın kendisini insanlara iyi göstermeye çalıştığını gördükçe psikolojim bozuluyor. Diyorum ki, bu milleti nasıl bu kadar salak yerine koyabiliyorsunuz. Bir vatandaşa çarpıp kaçıyorsun, sonra 29 Ekim'de yürüyüş yapıyorum, futbol oynuyorum diye paylaşım yapıyorsun. Ben nasıl futbol oynayacağım? Ben nasıl evleneceğim, nasıl çalışacağım? Nereye iş başvurusu yapsam, yarım adam deyip işe almıyorlar, işlerine yarayacağımı düşünmüyorlar. Bir evlenme hayalim vardı, o da olmayacak. Benim arkamda kimsem yok, abilerim, ablalarım yok” ifadelerini kullandı.

