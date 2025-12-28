  • İSTANBUL
Sağlıkta dijital dönüşümün şifresi: Yerli teknoloji
Gündem

Sağlıkta dijital dönüşümün şifresi: Yerli teknoloji

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Sağlıkta dijital dönüşümün şifresi: Yerli teknoloji

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta dijital dönüşümün, yerli ve milli teknolojiyle güçlendirildiğini söyledi. Bakan Memişoğlu, vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini hızlandıran mobil sağlık uygulamalarıyla etkin ve güvenli çözümler sunduklarını belirtti.

Türkiye, sağlık alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'te 79 milyonu aşkın vatandaşa hizmet veren e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'ni kullanıcı dostu bir ara yüzle yenilediklerini hatırlattı.

Dijital organ bağışı düzenlemelerini de hayata geçirerek son 2 ayda 45 binden fazla vatandaşı e-Devlet ve e-Nabız üzerinden güvenli dijital bağış sürecine dahil ettiklerini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

 

"ON BİNLERCE AİLEYE REHBERLİK HİZMETİ"

Annelik Yolculuğu mobil uygulaması ile gebelikten doğuma, lohusalık ve bebek bakımına kadar tüm süreçlerde on binlerce anne ve aileye rehberlik ediyoruz. 'NeyimVar?' uygulaması ile 5,9 milyon vatandaşımızın klinik bulgularına göre ihtiyaçlarına uygun branşa hızlı ve doğru şekilde yönlendirilmesini sağladık.

ESİM mobil uygulaması üzerinden son bir yılda 109 binin üzerinde işitme engelli vatandaşımıza erişilebilir sağlık hizmeti sağladık. Sağlıkta dijital dönüşüm hamlelerimizle, Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin sağlık teknolojilerini insanı merkeze alan, sürdürülebilir ve tam bağımsız bir yapıda kararlılıkla inşa etmeye devam ediyoruz.

YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Paylaşımda Memişoğlu, "Sağlıkta dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerimizle güçlendiriyor, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini hızlandıran mobil sağlık uygulamalarımızla, etkin ve güvenli çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu paylaşımında, dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir videoya da yer verdi.

