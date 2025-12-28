Erden Timur ifade vermeye başladı
Futbolda bahis soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan eski Galatasaray yöneticisi, iş adamı Erden Timur, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade vermeye başladı.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan isimler arasında yer alan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınmaya başlandı.
11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Erden Timur dahil 14'ü futbolcu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerden Timur dahil 24'ü, 3 önce gözaltına alındı.
Spor
Yeni kararı duyurdular... Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike... Erden Timur sarı kırmızılıları yakabilir