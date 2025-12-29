Hainlerin inine girildi, RTÜK düğmeye bastı! Yalova'daki DEAŞ operasyonuna yayın yasağı geldi
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evlerine yönelik şafak vakti düzenlenen ve 7 kahraman polisimizin yaralandığı çatışmalı operasyonla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamu güvenliğinin korunması, suçluların kaçmasının önlenmesi ve operasyonun gizliliğinin zedelenmemesi amacıyla Yalova'daki gelişmelere ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."
