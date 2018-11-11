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Biricik oğulları kahpelerin pususuna düştü! Şehidin anne ve babası yıkıldı

Şırnak'ta PKK'lı kahpelerin pususunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Mersin’deki evine ateş düştü. Tek erkek evlatlarının şehadet haberi ile yıkılan baba Ayhan Doğan ile anne Halime Doğan, gözyaşlarına boğuldu.

11 Kasım 2018 Pazar 18:44
Biricik oğulları kahpelerin pususuna düştü! Şehidin anne ve babası yıkıldı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Mersin’deki ailesine acı haber ulaştı.

Şırnak'ta Görmeç köyü kırsalında, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca gerçekleştirilen, 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu’nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Operasyonda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın şehadet haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Acı haber, şehidin Mersin'inErdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi’nde oturan ailesine, Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü tarafından verildi.

Biricik oğullarıydı

 Tek erkek evlatlarının şehadet haberi ile yıkılan baba Ayhan Doğan ile anne Halime Doğan gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

Anne Doğan, oğlu ile operasyondan bir gün önce görüştüklerini belirterek, kendilerinden helallik istediğini söyledi. Yakınları ile mahalledeki vatandaşlar da Doğan ailesinin evine akın ederek taziye ziyaretinde bulundu.

İki çocuklu ailenin tek erkek evladı olan şehit Doğan'ın, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erdemli'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 18:44
  1. Şırnak
  2. Mersin
  3. Ömer Doğan

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