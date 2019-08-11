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Biri sürüklendi, diğeri ucuz atlattı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle kesim yapmak isteyen bazı vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:02
Biri sürüklendi, diğeri ucuz atlattı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle kesim yapmak isteyen bazı vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı.


Bir vatandaşı kesilecek kurban sürüklerken, diğer vatandaşı ise kurban derisi sırasında kardeşinin elindeki bıçak yanlışlıkla parmağına isabet etti.


Kurban kaçmasın diye ipiyle beraber sürüklenen 63 yaşındaki Erdoğan Kılıç, "Kurbanlık hayvanı keseceğimiz sırada kaçmaya çalışırken beni sürükledi. Bende ipini kaçar diye bırakmadım. Bende o sırada hayvan beni sürüklerken dala çarptım. Ufak bir kaza atlatmış olduk" dedi.


Çaybaşı ilçesi Çınar Mahallesi’nden kurban kesim sırasında kardeşinin elindeki bıçakla yanlışlıkla eli kesilen 46 yaşındaki Aydın Uygun, "Kurbanı kesimini tamamladık. Deri yüzme işlemine başlamıştık. Kurbanı yukarı asarak işkembesini boşaltırken kardeşim bıçağı o sırada parmağıma kaçırdı. Hastaneye geldim kötü bir durum olmadığını söylediler" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:02
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