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Siyaset Biri Gültekin Uysal'ı uyandırsın! 6’lı masanın hali ortada ama hala bakın ne diyor
Siyaset

Biri Gültekin Uysal'ı uyandırsın! 6’lı masanın hali ortada ama hala bakın ne diyor

Yeniakit Publisher
2023-12-05 15:47:00 -
Biri Gültekin Uysal'ı uyandırsın! 6’lı masanın hali ortada ama hala bakın ne diyor

Gündemi geriden takip eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, altılı masanın hazırladığı Anayasa teklifine dair güldüren bir çağrı yaptı.

Altılı Masa harap oldu, İYİ Parti’de de ittifak için karşıt sesler yükseliyor. Yerel seçimlere kısa bir süre kala muhalifler ittifaktan ümitlerini kesse de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan ilginç bir açıklama geldi.

Uysal şunları söyledi:

Eğer anayasa için muhalefetten bir teklif istiyolrlarsa, 6 siyasi parti olarak hazırladığımız teklifimiz ortada duruyor. İstiyorlarsa bakabilirler. İstemiyorlarsa Tayyip beyin paşa gönlü olsun diye onun aparatı olmayız. Olacakların da yolları açık olsun.

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