Biri çocuk biri yaşlı iki İsrailli esir insani nedenlerle Serbest bırakılıyor. Tüm bu olanların suçlusu Netanyahu’dur

Ebu Hamza, Direniş'in iki İsrailli mahkum olan Hanna Katsir ve Yagil Yaqoub'u insani ve sağlık nedenleriyle serbest bırakmaya tam hazır olduğunu duyurdu.

Kudüs Tugayları, iki İsrailli esirin Gazze Şeridi'ndeki tutukluluk koşullarını anlatan video görüntülerini yayınladı. Açıkça İsrail işgali Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kendilerini terk etmekle suçladılar. Ayrıca mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmalarını talep ettiler.

Daha ayrıntılı olarak İsrailli yaşlı esir, kendisini uygunsuz bir durumda bulduğunu belirterek, Netanyahu'yu "yaşanan tüm bu kaostan ve Gazze'deki İsrailli tutukluların hayatlarının sorumluluğundan" sorumlu tuttu. Netanyahu'nun "güzel olan her şeyi yok ettiğini, insanları hedef aldığını, onlara işkence yaptığını ve çocukları öldürdüğünü" sözlerine ekledi.

13 yaşındaki çocuk, Kudüs Tugayları'nın esirlerin güvenliğinden endişe duyduğunu ve onlarla ilgili en ufak meselelerle yakından ilgilendiğini vurguladı.

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Gazze'deki Filistin direnişi, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 242 İsrailli ve uluslararası esiri elinde tuttu ve bunları, İsrail işgal hapishanelerindeki 6.000'den fazla Filistinli tutukluyla takas etme isteğini defalarca dile getirdi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin videosunun viral hale gelmesi ilk kez olmuyor. El Kassam Tugayları daha önce üç İsrailli kadın esirin İsrail işgali Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine hitap ettiği bir video yayınlamıştı.