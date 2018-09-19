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Biri bu haine DUR desin! HDP'li Ahmet Şık, yine nefret kustu: 2024 Türkiye'ye verilmesin

Her fırsatta Türkiye düşmanlığını belli eden HDP milletvekili Ahmet Şık, Almanya'da yayın yapan WDR televizyon kanalına skandal bir röportaj verdi. Şık, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin Türkiye verilmemesi gerektiğini söyledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:21

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Almanya'da yayın yapan WDR televizyon kanalına çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Ahmet Şık, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmemesini isterken şu ifadeleri kullandı;

"Benim için Türkiye gibi temel özgürlüklerin ayaklar altına alındpı, demokrasinin her geçen gün zedelendiği, adalet sisteminin çöktüğü, hukukun üstünlüğüne olan inancın yok olduğu, basın özgürlüğünün olmadığı... Her şeyin gözü kör bir biat kültürüyle işlendiği tek adam tarafından yönetilen bir ülkeye verilmesi; bir dikta rejiminin uluslararası alanda onaylanması anlamına geliyor"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için Almanya ve Türkiye yarışıyor.

Ev sahibi ülke 27 Eylül'de İsviçre Nyon'da belirlenecek.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:21
  1. İstanbul
  2. Ahmet Şık
  3. HDP Milletvekili
  4. Yine nefret kustu
  5. Türkiye'ye nefret kustu
  6. skandal açıklama

YORUM YAZ

  • osmanosman27 dk önce
    Bir gece ansızın gelebiliriz..
  • tuğrultuğrul41 dk önce
    Bu ..nin çocuğuna haçan bu memleketin parası yedirilir ya! Allahınızı severseniz çekin bu tip vatan hainlerinin iplerini
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