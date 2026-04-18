Biri bitiyor biri başlıyor! Erdoğan’dan peş peşe diplomasi zirveleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda ülkeden siyasetçilerin bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) peş peşe önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bosnalı siyasetçilerle görüştü

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde Bosnalı isimleri kabul etti.

Slovenyalı mevkidaşını ağırladı

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Musar ile de bir araya geldi.

Komorlar Birliği liderini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile de görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Kongo Cumhurbaşkanı ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile de bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.