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Medya Biri ‘Alevilik’ provokasyonu yapıyordu diğeri ise ekonomi üzerinden Türkiye’yi hedefe koyuyordu!
Medya

Biri ‘Alevilik’ provokasyonu yapıyordu diğeri ise ekonomi üzerinden Türkiye’yi hedefe koyuyordu!

Yaptığı programlarda, sürekli ‘Alevilik’ provokasyonu yapan Özlem Gürses ile sözde ekonomist Emin Çapa, CHP’nin Halk TV’sinden kovuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 22:26:00 -
Biri ‘Alevilik’ provokasyonu yapıyordu diğeri ise ekonomi üzerinden Türkiye’yi hedefe koyuyordu!

Medyada yer alan Özlem Gürses ve Emin Çapa'nın Halk TV'den ayrıldığına ilişkin haberler, doğrulandı.Konuyla ilgili Halk TV'den açıklama yapıldı.

Youtube kanallarından paralel yayınlarına son vermeleri istendi

"Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çapa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik" denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

"Ne yazık ki yollar ayrıldı”

"Halk TV kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak tüm ekran yüzlerinden kişisel youtube kanalların paralel yayınlarına son vermelerini istedi. Özlem Gürses ve Emin Çapa bu teklifi ve önerilen ara teklifleri kabul etmeyince ne yazık ki yollar ayrıldı"

Emin Çapa sürekli provokatif söylemlerde bulunuyordu

Sözde ekonomist Emin Çapa Halk TV ekranlarında faiz ve dolar kuru üzerinden sürekli provokatif söylemlerde bulunuyordu. Faiz lobisi ve kur spekülatörlerinin değirmenine su taşıyan Emin Çapa’nın yeni adresinin neresi olacağı henüz bilinmiyor.

Özlem Gürses de ‘Alevilik’ provokasyonuna imza atıyordu

Kamuoyunda “şırınga Özlem” lakabı ile bilinen Özlem Gürses de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ilişkin bir sözde mizah haberini gerçek sanıp canlı yayında anlatmıştı. Özlem Gürses de Halk TV ekranlarında, sıkça ‘Alevilik’ provokasyonuna imza atıyordu. 

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