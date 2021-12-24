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Gündem Birgün’den bomba itiraf! Erdoğan tokatladı muhalefet bocaladı
Gündem

Birgün’den bomba itiraf! Erdoğan tokatladı muhalefet bocaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması sonrası çakılan dolar karşısında bocalayan muhalefete fondaş Birgün gazetesi tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 13:37:00 -
Birgün’den bomba itiraf! Erdoğan tokatladı muhalefet bocaladı

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi sonrası dolar, euro ve sterlin çakıldı.

Dolar/TL, 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı.

Erdoğan, bu hamlesiyle sadece Türkiye'deki muhalefete değil dünyaya da faizi düşürürken dolarında nasıl yenileceğini göstermiş oldu.

Dünyada da geniş yankı uyandıran gelişme sonrası muhafet rezil rüsva oldu.

Muhalefetin içine düştüğü durumu 'Muhalefeti şaşırtan ne?' başlığıyla servis eden fondaş Birgün gazetesi, itiraf niteliği taşıyan haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Asıl ilginç ve şaşırtıcı olan muhalefet blokunun, iktidarın önce asgari ücret ardından da dövizi düşürme hamlesi karşısında bocalaması, yanıt üretmekte gecikmesi."

"Muhalefetin düştüğü durum sürpriz olmadı" diyen Birgün, haberin devamını şu cümleyle sürdürdü:

"AKP iktidarının 20 yıllık ekonomi programını eleştiriye tabi tutma konusunda istekesiz olan muhalefetin soruna çare bulma kabiliyeti de sınırlı kaldı"

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