BirGün yazarı komünist Erk Acarer, Yeni Akit'e hakaret savurup sosyeteye sahip çıktı!

Türkiye’nin terör örgütü DAEŞ’e destek verdiği propagandasını yapan PKK’nın yayın organı BirGün yazarı Erk Acarer, sosyete tayfasının avukatlığına soyundu.

İşçi emekçi naraları atan Erk Acarer tutarsızlığı



Şehit olan MİT mensubu ve ailesinin deşifre edilmesi haberiyle ilgili hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Erk Acarer, işçi-emekçi naraları atarken, bir yandan da sosyeteye sahip çıkarak tutarsızlığını gözler önüne serdi.

İşçi-emekçinin geçimini bir gecede barlara harcayan sosyete takımına güzellemede bulunan Acarer, Yeni Akit’e hakaretler yağdırdı.

Yeni Akit'e hakaretler savurdu

Acarer, Ahmet Kural’la gayrimeşru ilişki yaşayan ve dayak yedikten sonra hayatına evli bir adam olan Hazar Amani ile devam eden Sıla’nın boşanmasıyla ilgili Yeni Akit’in yaptığı haberi sosyal medya hesabından paylaşıp küfür etti.

Yurtdışına topuklayan Acarer'in sosyal medya hesabından da çok defa vatandaşlara hakaretler savurduğu biliniyor. Öte yandan sözde kadın haklarından bahseden Acarer, Can Dündar'ın mahkemesini izleyen bir kadın muhabire yumruk atmasıyla gündeme gelmişti.