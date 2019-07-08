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BirGün yazarı, kadınları eşcinsellerle bir tuttu! Top-yekün LGBTİ sapkınlığını savunuyorlar

Toplum değerlerini tehdit eden eşcinsel sapkınlara bir destek de yazar Selçuk Candansayar’dan geldi. Candansayar, eşcinsel güzellemesi yaptığı yazısının başlığında kullandığı “Eşcinsel nefreti, kadın nefretidir” ifadeleriyle, eşcinsel sapkınları kadınlarla bir tuttu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
BirGün yazarı, kadınları eşcinsellerle bir tuttu! Top-yekün LGBTİ sapkınlığını savunuyorlar

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

 Avrupa’nın desteğiyle Türkiye’deki aile yapısını bozmak üzere faaliyetlerini sürdüren eşcinsel sapkınlara gösterilen ilginin arkası kesilmiyor. Hep birlikte LGBTİ sapkınlığına omuz veren sözde ‘yazar’ topluluğuna Selçuk Candansayar da katıldı. PKK savunucusu Birgün gazetesinde yazan Candansayar, yazısında kullandığı başlıkla, eşcinselleri savunayım derken kadınları aşağıladı. 

LGBTİ üzerinden kurulan “toplumu çökertme” planını yalanladı 

Eşcinsellik sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde de sapkın bir faaliyet olarak kabul görüyor. Dünya’da bu sapkınlığa karşı yaptırım uygulanmayan nadir ülkelerden biri olan Türkiye’ye akın başlatan Lut Kavmi’nin torunları, aile yapısını tehdit ediyor olmasına rağmen meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Candansayar da “Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği hastalık kategorisinden çıkarması emperyalist, siyonist bir komploymuş. Böylece eşcinselliği yayarak başta Müslümanlar olmak üzere sömürge ülkeleri çökerteceklermiş!” ifadeleriyle alaya alarak, dünyanın birçok ülkesinin toplum yapısını tehdit ettiği gerekçesiyle reddettiği bu oluşumu destekledi. 

Aile yapısının çökmeye başladığını itiraf etti! 

Paçavra yazarı, emperyalist zihniyetlerin “Toplumda cinsiyet eşitliği” zırvalığı üzerinden önce aile, sonrada bütün bir toplumu yok etmeye çalıştığını inkar etse de, aile yapısının bozulduğunu itiraf etti. Dini bir ideolojik aygıt, örf ve adeti ise bir güç aracı olarak kabul eden Candansayar, “Niye şimdi? Çünkü çöküyorlar ve çok ama çok korkuyorlar da ondan. En çok da kadınların özgürleşmesi ödlerini patlatıyor. Başı açığından kapalısına ve çarşaflısına kadınlar, erkeklerin dini, geleneği, örf ve adeti bilumum ideolojik aygıtı hayâsızca kullanarak onları kontrol etmeye devam etmek istemelerine karşı çıkıyorlar.” dedi. Eşcinsel sapkınlığı “kadınların özgürleşmesi” olarak lanse eden sözde “yazar”, kadınları eşcinsellerle bir tutarak kadınlara hakaret etti.

LGBTİ’liler üzerinden ırkçılık ve mezhepçilik yaptı

Alevileri ve Kürtleri kullanmaktan çekinmeyen Candansayar, her fırsatta toplumu ayrıştırmak için bir araç olarak kullanılan “Alevilik ve Kürtlük” üzerinden oluşturulan yanlış algıyı da eşcinsel destekçiliğine alet etti. Toplumu ayrıştırmaya çalışan “yazar”, “LGBT+ bireylere cinsellik alanının Alevi’si, Kürdü muamelesi yapıyorlar. Nasıl Alevi’yi, Çingeneyi, Kürdü düşmanlaştırarak toplumu, içeriğini kendilerinin belirledikleri kurgusal bir “Sünni Türklük” kimliğine sıkıştırıyorlarsa, LGBT+ bireyler üzerinden inşa etmek istedikleri kadınlık ve erkeklik kimliğine de tabi kılmaya çalışıyorlar.” dedi. İbneliği “erkek özgürlüğü” olarak gören Candansayar, “Mücadele, erkek olmaktan özgürleşen erkeklerle ele ele mümkün olacak.” diyerek ibne taraftarlığı yaptı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
  1. Selçuk Candansayar
  2. LGBTİ

YORUM YAZ

  • ceyhunceyhun22 dk önce
    Sol kesimi eleştirip duracağınıza azıcık da 6284 sayılı aileyi koruma yasası çıkaranları, istanbul sözleşmesini imzalayanları, kadem ve mor çatı gibi feminist kadın derneklerini eleştiren haberler yapın.
  • AliAli39 dk önce
    Kendisi olmasa sapık, köşesine olur mu konu sapık?! Nasıl yazar olmuş bunlar çok yazık, gelmez elden bir şey, azıkları olmuş sapıklık. Dünyaları hepten karanlık, bizde bunları adam sanırdık.Olmaz böyleleri adam yemeyince iyi bir kazık, gelmez rahatları acımayınca canları çok yazık.
  • ZiyaZiya46 dk önce
    Tipe bak LGBTİ anası gibi duruyor haysiyetsiz sapiklar

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