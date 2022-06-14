Birgi Mefar kimin sahibi kim? Birgi Mefar satıldı mı kime satıldı?
2023'de Avrupa merkezli CDMO'larda ilk 10'a girmek için küresel oyuncular tarafından tercih edilen Steril Üretim Hizmet Merkezi olma vaizyonuna sahip Birgi Mefar, 1963 yılında Birgi Sanayi A.Ş"nin kuruluşuyla başlayan ve hızla büyüyen Grup, günümüzde birçok üretim, dağıtım ve hizmet birimlerini içermektedir. Birgi Mefar kimin sahibi kim? Birgi Mefar satıldı mı kime satıldı?
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Türk ilaç şirketi Birgi Mefar’ı satın alıyor. Paramedya'nın haberine göre; Satın alma Abu Dabi hükümetinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.
Birgi Mefar kurucusu kim?
Sirketlerimizin kurucusu Adnan Birgi (1901-1983), 1947 yılında bankacılık sektöründeki basarılı kariyerini geride bırakarak, Türkiye"de ilk ilaç ampulü üretimini gerçeklestirdi.
Birgi Mefar Grubu 1963 yılından bu yana 50 yılı aşkın süredir kaliteli ürün ve hizmetleriyle sağlık sektörünün içinde bulunmaktadır. Öncelikli amacımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle uzun vadeli işbirliği içinde, nihai tüketicilerin güvenle ürünlerimizi kullanmalarını sağlamaktır. Hedefimiz bu güven ortamını daha da geliştirerek uzun yıllara taşımaktır.