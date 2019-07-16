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Birevim YKB Çiftçi: “Aylık 850 teslimat gerçekleştiriyoruz”

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, aylık 850 teslimat gerçekleştirdiklerini açıklayarak, artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış işlemi yaptıklarını söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:36
Birevim YKB Çiftçi: “Aylık 850 teslimat gerçekleştiriyoruz”

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, aylık 850 teslimat gerçekleştirdiklerini açıklayarak, artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış işlemi yaptıklarını söyledi.


Ev sahibi olmak isteyenlere sunulan faizsiz ve peşinatsız finansal çözümler son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. Bu alanda faaliyet gösteren Birevim’in teslimat rakamlarına dair bir açıklama geldi.


Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, aylık 850 teslimat gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, giderek artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış işlemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:36
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