Birevim, “90 Günde Birlikte Mümkün”de Christian König'i konuk etti

İSTANBUL (AA) - Birevim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde çalışanların gelişim ve motivasyonu için hayata geçirdiği iletişim projesi “90 Günde Birlikte Mümkün”de, Almanya Tasarruf Sandıkları Başkanı Christian König'i konuk etti

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 günlerinde çalışanların gelişim ve motivasyonu için “90 Günde Birlikte Mümkün” adında bir iletişim projesi ve dijital canlı yayın serisi başlatan firma, her perşembe akşamı farklı sektörlerden uzman konukları dijital canlı yayınla ağırlıyor. Bu projenin bir gelenek haline getirilmesi hedefleniyor.

Birevim Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mücahit Karabalık ve Birevim Pazarlama Müdürü Didem Sübar Özdemir’in de katıldığı canlı yayına, Birevim çalışanlarının büyük ilgi gösterirken yaklaşık 1200 kişi katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Tasarruf Sandıkları Başkanı Chriastian König, Almanya’da koronavirüs döneminde evlerden çalışmaya özen gösterilmesinin de etkisiyle, iş yapış şekillerinin değiştiğinin evlerin öneminin anlaşıldığının ve bu nedenle de satışlarda artış yaşandığını belirtti.

König, “Almanya’da özellikle bu dönem insanlar evlerinin renovasyonlarına ve tadilatlarına da çok zaman ve yatırım yapıyorlar. Tasarruf sistemini bu açıdan da kullanıyorlar. İki ülke arasındaki en büyük fark, Almanya’da sistemin sigorta ve banka şubelerinden işlemesi. Almanya’da, banka ve sigorta şirketleri kapanmadığı için sektör çok etkilenmedi.” ifadelerini kullandı.

Almanya dışında Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya ve Kazakistan’ı da içine alan 10 farklı ülkede hali hazırda hizmet sunan Bauspar sisteminin, özellikle Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da, Almanya’dan çok daha başarılı ilerlediğini belirten König, "80 milyonun üzerindeki nüfusu ile Türkiye pazarına girmek istersek, sektörü, sistemi bilen, bu sektörü yeniden yapılandıran ve inovatif yaklaşımlar sunan Birevim ile iş birliğinde girmek isteriz." açıklamasında bulundu.

König, “Sosyal Finans Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldığım zaman Birevim merkezi ve şubelerini görme fırsatım olmuştu. Özellikle sıra tespitine katıldığım sırada, ailelerin yüzlerinde gördüğüm mutluluk çok etkileyiciydi. İnovatif yaklaşımlarınızdan çok etkilendim ve başarılı buldum. 3 yılda, 3 milyon aileye ulaşma hedefinize de çok kolaylıkla ulaşacağınıza eminim. 1000’den fazla çalışanınızla bu çok da şaşırtıcı olmayacak benim için. İnsanların hayallerine dokunuyorsunuz bu nedenle bunun sürdürülebilir olması için de çalışmalar yapacağınızdan da hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.