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Siyaset Birer birer bırakıyorlar! DEVA’da bir istifa şoku daha
Siyaset

Birer birer bırakıyorlar! DEVA’da bir istifa şoku daha

Yeniakit Publisher
2023-05-20 12:46:00 -
Birer birer bırakıyorlar! DEVA’da bir istifa şoku daha

Sıfır oyla CHP sayesinde meclise giren DEVA Partisi gündemden düşmüyor. 'Ezik' bir hamle olarak görülen bu durum DEVA Partisine gönül verenler tarafından katlanılmaz hale geldi. İstifaları nardı arkası kesilmiyor.

Sıfır oyla CHP sayesinde meclise giren DEVA Partisi gündemden düşmüyor .'Ezik' bir hamle olarak görülen bu durum DEVA Partisine gönül verenler tarafından katlanılamz hale geldi. İstifaları nardı arkası kesilmiyor. DEVA Parsiti GMYK üyesi İkram Dinçer partisinden istifa etti. Dinçer bu kararını Twitter'dan duyurdu:

'GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olduğum DEVA Partisinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gerekçemi ve bütün süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra kamuoyu ile paylaşacağım.'

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Yorumlar

Adil

Ellemeyin sap gibi kalsın vatan sevgisi imandandir

Kadir

Samimi isen Gerekçeni şimdi duyur seçimden sonra kim gelirse ona yaltaklanacak
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