Birecik’te çöken sahil yoluna alternatif yol yapıldı Birecik’te sahil yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla sahil yoluna alternatif yol kazandırıldı.

Birecik’te sahil yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla sahil yoluna alternatif yol kazandırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla bahse konu yol ile ilgili proje ve ıslah çalışmaları başlatan belediye vatandaşların ulaşımını aksatmamak amacıyla Yukarı İncirli Mahallesi yolunda kapsamlı bir genişletme çalışması yaparak sahil yoluna alternatif yol kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kaymakamlık ve ilçe belediyesinin destekleriyle bölgede başlatılan yol genişletme çalışmaları heyelandan dolayı kapanan yoldan mağdur olan sürücüleri ve bölge sakinleri için güvenlik sağlandı.

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