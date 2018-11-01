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Birden fazla maaş almak mümkün

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, gazetemize yöneltilen ‘hayatını kaybeden anne ve/veya babadan maaş bağlanır mı?’ sorusuna cevap verdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:46
Birden fazla maaş almak mümkün

SORU: Memur emeklisi eşim vefat etti. Dilekçeyle SGK’nın Ankara’daki memur maaşı bağlayan yere müracaat yaptım ve bana dul maaşı bağlandı. Benim babam 2007’de annem 2011’de rahmetli oldu. Babam işçi olduğundan SSK, annem terzi esnafı olduğundan Bağ-Kur maaşı alıyordu. Annemden veya babamdan ya da ikisinden maaş bağlanır mı?

CEVAP: Geçen haftalarda TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım, kendine has nüktedan üslubuyla, bir dul amcamızın kendisine sitemini anlatmıştı. Amca ne demiş hatırlayalım. “Dul kadınlara siz çok maaş ödüyorsunuz, bizimle kimse evlenmiyor.“ Vay sen misin bunu anlatan... Sorumlu siyasetçiden ziyade trollüğün daha çok yakıştığı bu tipler devletin yardımının 275 TL olduğunu ileri sürüp akıllarınca dalga geçtiler. Ahlaksızlığın resmini yapamadığımız için meramımızı resimle değil bu sorunun cevabıyla anlatalım. Okurumuza, eşinden aldığı maaşla birlikte yazılı başvurusu halinde babasından ve annesinden de maaş bağlanacak. Yani üç maaş alacak. Şimdi siyaset trollerine soralım, TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım haksız mıymış?

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:46
  1. Ankara
  2. SGK
  3. memur maaşı
  4. dul maaşı
  5. SSK
  6. Bağ-Kur
  7. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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