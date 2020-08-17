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Dünya

Birçok ülkeyi istila etmişlerdi! Çekirgelerin beyinlerini açıp bakın ne yerleştirdiler

Dünyada birçok ülkeyi istila eden çekirgeler ile ilgili ABD'de yapılan bir çalışma gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:48:00 -
Birçok ülkeyi istila etmişlerdi! Çekirgelerin beyinlerini açıp bakın ne yerleştirdiler

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün doğal olup olmadığı tartışılırken ABD’li bilim insanları yarı robot çekirgeler tasarladı. Çekirgeler patlayıcı maddelerin kokusunun çok kısa bir zamanda alabiliyor.

Çekirgelerin yönlendirilebildiği sürekli bilinen bir konu olurken son dönemde dünyanın birçok noktasında çekirge istiları yaşandı. Çekirgelerin biyolojik silah olarak kullanıldığı günümüzde, bazı ülkeler çekirgeler aracılığıyla başka ülkelerin ekili arazilerine saldırılar düzenleyerek ekonomilere zarar veriyor.

Kısa sürede kokuyu alacaklar

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen bomba arama uzmanı çekirgeler, TNT, DNT, RDX, PETN gibi patlayıcıları 500 milisaniyede koklayarak olası patlamaları önleyici görev üstlenecek.

Washington Üniversitesi’nde görev yapan Biyomedikal mühendisliği profesörü Barani Raman, geliştirilen çekirgelerin patlayıcılara karşı çok farklı tepkiler verdiklerini ve bunun şaşırtıcı bir durum olduğunu söyledi.

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