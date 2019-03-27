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Birçok suçtan aranıyordu!Terör propagandası nedeniyle gözaltına alındı

Bursa’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirtilen ve başka suçlardan da aranan kişi gözaltına alındı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:02
Birçok suçtan aranıyordu!Terör propagandası nedeniyle gözaltına alındı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütü propagandası yapmak", "ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak", "cezaevinden firar" ile iki ayrı hırsızlık suçundan aranan Y.T'nin, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki evine geldiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Y.T'nin evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin geldiğini görünce kaçan zanlı, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan ve üzerinde S.T. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirilen Y.T, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:02
  1. cezaevinden firar
  2. ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak
  3. Terör örgütü propagandası yapmak
  4. Bursa'nın Yıldırım ilçesi

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