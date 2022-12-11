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Dünya Birçok şehir etkilendi! O ülkede deprem
Dünya

Birçok şehir etkilendi! O ülkede deprem

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 19:48:00 -
Birçok şehir etkilendi! O ülkede deprem

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü Tecpan de Galeana kenti olan 6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde şimdiye kadar herhangi hasar ya da can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Sarsıntıdan başkent Meksiko olmak üzere birçok kentin etkilendiği kaydedildi.

Meksika'da, 19 Eylül'de Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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