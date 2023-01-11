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Gündem Birçok kuruma atama yapıldı!
Gündem

Birçok kuruma atama yapıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Milli Eğitim Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 02:49:00 -
Birçok kuruma atama yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Fatih Kıratlı atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ise görevinden alındı.

AFAD'da açık bulunan Başkan Yardımcılığına Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne İsmail Palakoğlu, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Nehar Poçan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Havan, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Mülkiye Müfettişi Önder Bozkurt atandı.

Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Özçelik'in ataması gerçekleştirilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Büyük görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

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