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Kadın - Aile Birçok kez işkenceye dönüyor! Camdaki etiketi söküp atan yöntem
Kadın - Aile

Birçok kez işkenceye dönüyor! Camdaki etiketi söküp atan yöntem

Yeniakit Publisher
2023-12-03 15:01:00 -
Birçok kez işkenceye dönüyor! Camdaki etiketi söküp atan yöntem

Satın alınan plastik ve cam ürünlerde bulunan etiketleri sökmek bir hayli zahmetlidir. Bu yöntemle etiketleri hızlıca temizleyebilirsiniz.

Satın alınan plastik ve cam ürünlerde bulunan etiketleri sökmek bir hayli zor olabiliyor. Etiketleri sökmeye çalışırken çoğu zaman eşyalara ciddi zararlar verilebiliyor.

Eşyalara yapışıp kalan etiketleri sökmek için kullanabileceğiniz yöntemler arasında en pratik olanı beyaz sirke ile etiket temizlemektir. Beyaz sirke kullanarak eşyalardaki yapışıp kalan etiketlerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Beyaz sirke ile etiketleri temizlemek için ilk olarak etiket yapışan eşyanızı alın. Daha sonra bir peçete ya da pamuğu beyaz sirke ile ıslatın ve etiketin yapıştığı yere yerleştirip 15 dakika bu şekilde bekletin. 15 dakikanın ardından etiket olan yeri beyaz sirke ile ıslatarak peçete-pamuğu kaldırın. Etiketin kendiliğinden söküldüğüne şahit olacaksınız.

Kaynak: Haber Global

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