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Sağlık Birçok hastalığa şifa saçıyor: Yer elmasının şaşırtan faydaları
Sağlık

Birçok hastalığa şifa saçıyor: Yer elmasının şaşırtan faydaları

Uzmanların özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesini tavsiye ettiği yer elması, vücut direnci için güçlü bir besin kaynağıdır. İşte yer elmasının tüm faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-09-22 03:46:00 -
Birçok hastalığa şifa saçıyor: Yer elmasının şaşırtan faydaları

Yüksek miktarda magnezyum içeren yer elması, vücut direnci için çok güçlü bir besin kaynağıdır. Uzmanlar, yer elmasının kış aylarında mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyler. Yemek ve salata olarak tüketilen bu besinin şeker ve yüksek tansiyon hastalarına fayda sağladığı birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Ayrıca yer elması, mide ve sindirim problemlerine de iyi gelir.

İşte yer elmasının faydaları...

- Hücrelerin hızla yenilenmesine destek olur.

- Vücudun enerjisini yükseltir, yorgunluk ve stres gibi rahatsızlıklara birebirdir.

- Akciğer sağlığına iyidir. Akciğerlerin hasar almasını önler, uzun süredir devam eden öksürükleri keser. İltihapları balgam yoluyla vücuttan atar.

- Kanser düşmanı olarak bilinmektedir. Hücrelerin yenilenmesini destekleyen yer elması, tümör oluşumunu engeller.

- Romatizma iltihabına birebir gelir. Kas ve kemiklerdeki asit oranını düşürür, ağrıları azaltır.

- Böbrek üstü bezleri çalıştırır. Böbreklerin işlevini arttırır, taş ve kum oluşmasını engeller.

- Anti-Aging maddesi bakımından zengin olan yer elması, bu özelliği ile birlikte cildin daha canlı ve parlak kalmasını sağlar.

- Şeker ve yüksek tansiyon hastalarına iyi geldiği birçok araştırmayla kanıtlanmıştır.

- İçerdiği yüksek lif sayesinde diyet yapmak isteyenler için ideal bir besindir. Uzun süreli tokluk hissi verir.

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