Birçok hastalığa karşı doğal ilaç! Zahterin inanılmaz faydaları...

Kekik ailesine bağlı bir bitki olan zahter, aromatik bir tadı ile birlikte yemeklere ayrı bir lezzet katmasının yanı sıra sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, zahter otunun başta enfeksiyonlu hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğunu söylüyor. Zahter otu, çay olarak da tüketilebiliyor. Ayrıca yapılan birçok araştırma, zahter çayının paraziti azaltmada, sinirleri güçlendirmede ve beyin hastalıklarını engellemede oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Peki zahter otu nelere iyi gelir? İşte şifalı bitkiler arasında yer alan zahterin inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendiren zahter, ağız sağlığına da oldukça faydalıdır. Suyuyla yapılan gargara, ağız içerisindeki enfeksiyonlu hücrelerin sayısını azaltır, diş aralarında biriken hücreleri tükürükte biriktirerek ağızdan atılmasını sağlar.

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte kanser savaşçısı olarak da bilinir. Zahter, kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Hücrelerin mutasyonu uğramasının önüne geçer.

- Baharat olarak yapılan zahter, vücut direncini arttırır, solunum yolları hastalıkları başta olmak üzere vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Mikroplara karşı oldukça etkilidir.

- Vücuttaki parazitlerin idrar yolu ile atılmasını sağlar.

- Öksürüğe doğal ilaçtır. Kuru öksürüğü anında keser, boğaz tahribatını azaltır. Ayrıca boğazları rahatlatarak rahat bir nefes almaya yardımcı olur.

- Sinüs yollarını temizler.

- Göz sağlığına iyi gelir. Göz kanallarının bakterilerle tıkanmasının önüne geçer. Görme kaybı yaşanmasını önler.