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Dünya Birbirlerine düştüler! Rejim askerleri ile çatıştılar
Dünya

Birbirlerine düştüler! Rejim askerleri ile çatıştılar

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, katil Esed rejimi unsurları ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:39:00 -
Birbirlerine düştüler! Rejim askerleri ile çatıştılar

Kamışlı ilçe merkezinde varlık gösteren Esed rejimi güçlerinin, akşam saatlerinde, terör örgütü PKK/YPG'ya mensup bir gruba ateş açması sonucu taraflar arasında çatışmalar başladı.

Şiddetli çatışmalar yaşandı

Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine PKK/YPG'lı teröristler, ilçe merkezinde Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeye girmeye çalıştı.

Buna karşılık, Kamışlı Havalimanında konuşlu rejim güçleri de kentteki örgüt mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

Çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Rusya müdahale etti

Rusya'nın ara buluculuğuyla çatışmalar durdu. Ancak Kamışlı'da taraflar arasındaki gerginlik sürüyor.

PKK/YPG'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bu yılın başlarından da gerginlik yaşamıştı. Karşılıklı abluka ve çatışmalara dönüşen söz konusu gerginlik, şubat ayının başlarında Rusya'nın ara buluculuğuyla yatışmıştı.

Haseke'de son durumun

Terör örgütü PKK/YPG ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi (güvenlik karesi) yer alıyor.

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