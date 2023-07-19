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Yaşam Birbirini öldüren öldürene! Toplum nereye gidiyor?!
Yaşam

Birbirini öldüren öldürene! Toplum nereye gidiyor?!

Yeniakit Publisher
2023-07-19 14:05:00 -
Birbirini öldüren öldürene! Toplum nereye gidiyor?!

Ruhu, zihni, fikri ve ahlakıyla oynanmış olan toplumumuz, Kemalist rejimin ve seküler hayatın içerisinde freni patlamış kamyon gibi sağa sola çarparak bir cinnet halini yaşıyor. Dini kuralların ve İslami bir düzenin olmaması toplumumuzu büyük bir felakete götürüyor!

Ruhu, zihni, fikri ve ahlakıyla oynanmış olan toplumumuz, Kemalist rejimin ve seküler hayatın içerisinde freni patlamış kamyon gibi sağa sola çarparak bir cinnet halini yaşıyor. Dini kuralların ve İslami bir düzenin olmaması toplumumuzu büyük bir felakete götürüyor!

İşte birkaç gün içerisinde gözümüze çarpan içler acısı manzaramız:

-Esenyurt’ta iddiaya göre bir baba, eşine bıçak çeken oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası teslim olan şüpheli baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
-İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Ev sahibi ile kiracı arasındaki telefonda başlayan kira artışı tartışması alevlenerek cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi, çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlayan kiracısını silahla vurarak öldürdü.
-Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aile mensupları arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
-Adana'da kimliği belirsiz bir kişinin sokak ortasında tabancalı saldırısına uğrayan Ekrem İpekten öldü, Ramazan Acar ise yaralandı.
-Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, otobüs firması çalışanları ile yolculara satış yapmak isteyen esnaf arasında çıkan satırlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

-Otomobiliyle polisten kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü, bisikletçi Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden oldu. Ünlü’nün kazanın ardından bırakıp kaçtığı otomobilinde uyuşturucu bulundu. Yerine başka biri teslim olsa da gerçek sürücü Temel Ünlü aranıyor.
-Birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova’yı taşla öldürüp yakalanmamak için vücudunu canice parçalara ayıran Rıza Beler, cinayetin detaylarını mahkeme salonunda anlattı. Polisteki ifadesinde pişman olmadığını söyleyen Beler, bu kez “Pişmanım” dedi.
-İstanbul Gaziosmanpaşa’da dün saat 15.50 sıralarında ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı.

-Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle ev sahibi ile kiracısı arasında telefonda başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ertuğrul Deniz Ö. ile 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kiracısının evinin önüne gelen ev sahibi, çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlayan kiracısını silahla vurarak öldürdü.
-Kastamonu’da samanlıkta öldürdükleri kişinin cansız bedenini çuvala koyarak dereye atan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğlu Ü.Ç. tutuklandı.

-Zonguldak'ta, arkadaşının kızı S.K.'ye (14), minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Barış K. (39), 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi ile 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Batıcı hayat tarzının benimsenmesiyle toplumumuzda oluşan ve her geçen gün artan ahlâkî dejenerasyon neticesinde toplumun bütün müesseseleri bozulmuş vaziyette. Artık ne aile tam manasıyla aile, ne okul tam manasıyla bir eğitim-öğretim müessesesi, ne de diğer müesseseler ve toplumun diğer şubeleri olması gerektiği gibi.

Hülasa; cemiyetimizin zihnen çarpıklaşmasının, idrakinin iğdiş edilmesinin ve dolayısıyla toplumda yaşanan her türlü dejenerasyonun müsebbibi garbzedelerin tapındıkları Batı ve Batıcı rejimdir, 22 yıldır iktidarda olanların suçu da Batıcılıktan bir türlü vazgeçememesidir.

Toplumu iyiye doğruya ve güzele taşıyacak yeni bir dünya görüşüne ihtiyaç her geçen gün kendisini hatırlatıp duruyor. Bu dünya görüşü de her meseleyi en ince ayrıntısına kadar ele almış olan ve Mutlak Fikir'den beslenen Büyük Doğu İbda fikriyatıdır.

Kaynak: Baran Haber

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