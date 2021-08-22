Birbirine rakip iki taraf Taliban'a karşı birleşti

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Ülkede Taliban'a karşı 'Kuzey İttifakı' olarak anılan yeni bir direniş hareketi başladı. Hareket, geçmişte birbirlerine rakip olmuş iki ünlü komutanın oğullarını bir araya getirmesiyle ayrı bir öneme sahip.

Hareketin lider kadrosunda; Afgan-Sovyet savaşının ünlü komutanlarından ve daha sonra Taliban ile El Kaide'ye karşı mücadelede adını duyuran Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud ve Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçışı sonrası yasal olarak kendini ülkenin yeni lideri ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih de direnişe öncülük ediyor.

İlk çatışmayı kazandılar

15 Ağustos'ta başkent Kabil'den ayrılan Emrullah Salih, Pencşir eyaletinde Ahmed Mesud ile bir araya gelerek yeni Afganistan direniş ordusunu toplamaya başladı. Taliban karşıtı ittifakın, yaklaşık 10 bin savaşçısı bulunuyor.

Etnik temelli ittifak güçleriyle Taliban arasındaki ilk çatışma, geçen cuma günü Pencşir'e komşu Pervan eyaletine bağlı Çarikar kasabasında yaşandı. Bölge, başkent Kabil'e 50 km mesafede bulunuyor. Afgan ordusundan kalan silahları kullanan direniş, ABD'nin ülkeden çekilmesinden sonra ilk defa Taliban güçlerini bozguna uğrattı. "Panjshir-Province" sosyal medya kanalının aktardığına göre, bu ilk mücadelede 100'ün üzerinde Taliban militanı öldürüldü.

Türkiye'de eğitim almıştı

Direnişin bu ilk zaferinin ardından, Dostum kuvvetlerinin de bölgeye intikal ettiği bildirildi. Rus İnterfaks ajansı, Özbekistan'da bulunan Dostum'un oğlu Yar Dostum'un yaklaşık 3 bin savaşçıyla Pencşir'e geldiğini yazdı. Türkiye'de Kara Harp Okulu'nda eğitim gören Yar Dostum, "teğmen" rütbesiyle mezun olmuştu.

Taliban ile ikinci ciddi çatışma ise kuzeydeki Balgan eyaletinde yaşandı. Burada da Pul-Hesar kasabasındaki Taliban unsurları püskürtüldü.

Müzakereler sonuç vermedi

Öte yandan Taliban, iki yenilgi alması sonrası direniş ile görüşme masasına oturdu. Rus kaynaklara göre Taliban, Salih ve Mesud'a, silah bırakmaları ve Pencşir'e teslim etmeleri karşılığında can güvenliği sözü verdi.

Direnişin ise bunu reddettiği bildirildi. Direniş komutanlığı, başta ABD ve Rusya olmak üzere tüm dünyaya, "Bize asker değil, Taliban ile savaşmamız için silah verin" çağrısında bulundu.

Destek gelir mi?

ABD'nin direnişin destek çağrısına ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Ancak askeri uzmanlar, ABD'nin Kabil'den çekilmeyi tamamlamadan direnişe destek vermesinin söz konusu olmayacağını belirtiyor. Rusya'nın ise bu çağrıya olumsuz yanıt vereceği tahmin ediliyor.

Zira Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Afganistan'da Taliban gerçeği artık kabul edilmeli. Afganistan'ın parçalanmasına yol açacak adımlardan kaçınılmalı" açıklamasında bulunmuştu.

Bu arada direniş ittifakı, Afganistan halkı için de bir duyuru yayınladı. Duyuruda, Afgan ordusuna mensup askerlerin Pencşir'e gelmeleri istenirken, Afganistan'ın geleceğinin Taliban ile kurulamayacağı vurgulandı.