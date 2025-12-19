Birbirinden caydırıcı özelliklere sahip! Türkiye’nin ‘görünmez’ gücünde son viraj

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen yenilikçi projelerden Alçak İrtifa Çok Amaçlı İnsansız Hava Aracı (İHA) TALAY, deniz testlerine hazırlanıyor.

SolidAERO tarafından geliştirilen ve ilk kez geçen yıl SAHA Expo'da tanıtılan, bu yıl IDEF 2025'te de ilgiyle karşılanan TALAY için prototiplerle gerçekleştirilen performans testleri kapsamında yoğun bir uçuş trafiği yürütülüyor.

Bir gemisavar füzesi gibi deniz yüzeyine çok yakın uçarak radarların görüş alanının altında kalıp tespit edilmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanan TALAY, uçuş testlerinde önemli mesafe katetti.

SON DOĞRULAMA AŞAMASINA GİRDİ

TALAY'ın yapay zekâ modülleri, özellikle engel algılama ve alçak irtifa güvenli uçuş kabiliyetlerinde son doğrulama aşamasına girdi. Sistem, deniz yüzeyine çok yakın hızla ilerlerken çevresel unsurları tanıyıp kaçınma manevraları uygulayacak şekilde optimize ediliyor.

Bununla birlikte, görev sonu kontrollü suya iniş kabiliyeti, TALAY'ın uçuş bilgisayarı ve entegre sensör seti üzerinden ayrı olarak test ediliyor. Bu özellik, platformun deniz operasyonlarının tüm fazlarında güvenli şekilde görevini tamamlamasını sağlıyor.

Tüm modüllerin doğrulanmasının ardından TALAY'ın kısa süre içinde kapsamlı deniz testlerine başlaması hedefleniyor. Kapsamlı deniz testlerinde gerçek deniz koşullarında tuz korozyonuna karşı dayanıklılık, yüksek nemli ortamda motor performansı, dalga yüksekliklerine göre otonom irtifa ayarlama yetenekleri denenecek.

GENİŞ BİR YELPAZEDE GÖREV YAPABİLECEK

TALAY, yaklaşık 3 saat havada kalış süresine, saatte 200 kilometre üzerinde bir seyir hızına, yaklaşık 30 kilogramlık mühimmat veya faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Bu özellikler sayesinde kamikaze görevlerinden, lojistik destek ve istihbarata kadar geniş bir yelpazede görev yapabilecek.

30 santimetre ile 150 metre aralığında uçuş yüksekliğiyle görev icra edebilen TALAY, radarların görüş alanının dışında kalıyor, deniz dalgalarının yarattığı gürültü içinde kaybolarak düşman gemileri ve kıyı savunma sistemleri için adeta "görünmez" hale geliyor.

TALAY'ın, mühimmat gibi seyreden, İHA gibi kontrol edilebilen hibrit bir teknoloji olarak muharebe sahasında güç çarpanı oluşturması amaçlanıyor. Alçak İrtifa Çok Amaçlı İHA'nın 2026 sonunda seri üretime geçmesi ve 2027 başında güvenlik güçlerinin envanterine katılması hedefleniyor.