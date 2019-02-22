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"Birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve başarı peşinden geliyor"

- Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Emrah Elban:"Engelli antrenör olduğum için engelli sporcularla rahat empati kurabiliyorum. Onlar da normal antrenöre anlatamadıklarını bana anlatıyorlar ve sıkıntıları kolayca çözüyoruz"

22 Şubat 2019 Cuma 17:01
"Birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve başarı peşinden geliyor"


İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Emrah Elban, kendisinin de engelli olması nedeniyle oyuncularla birbirlerini çok iyi anlayabildiklerini, bu durumun başarıyı getirdiğini söyledi.

Üç sezondan bu yana Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi, son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Emrah Elban, kurucuları arasında yer aldığı Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 4 yıldan bu yana çalıştığını belirterek, "Doğuştan ortopedik engelliyim. Tekerlekli sandalye kullanıyorum. Şu anda özel bir şirkette muhasebe şef yardımcısı olarak çalışıyorum. Engelli antrenör olduğum için engelli sporcularla rahat empati kurabiliyorum. Onlar da normal antrenöre anlatamadıklarını bana anlatıyorlar ve sıkıntıları kolayca çözüyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve başarı peşinden geliyor. Bizim en güzel özelliğimiz bir aile olmak.' diye konuştu.

Takımda yaş olarak kendisinden büyük ya da küçük sporcular yer aldığını anlatan Elban, "Birbirimize saygımızı kaybetmiyoruz. Sporda aile olmak çok önemli. Bizi bir aile yapan ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak son haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenerek çıkışa geçtiklerini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Bu sene saha değişikliği ve yeni transferlerin uyumu nedeniyle lige mağlubiyetlerle başladık. Mağlubiyetleri telafi edebilmek için bir patlama yapmamız gerekiyordu. Bu, Fenerbahçe maçında oldu. Çok iyi çalıştık. Sporcularımız iyi konsantre oldular. Biz Fenerbahçe maçına istekli başladık ve basketbol camiasında ses getirecek bir galibiyet elde ettik. 15. haftada ise Galatasaray ile karşılaştık. 'Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray'ı neden mağlup etmesin.' dedik ve o bilinçle maça çıktık. Arkadaşlara, 'Karşınızda büyük bir takım var, skora aldanmayın, kendinizi bırakmayın.' dedim. Bu özveriyle soyunma odasından çıktık. Galatasaray'ı da 13 sayı farkla yendik ve hedefimize doğru yürüyoruz. Şu anda 15. haftadayız ve ilk 6'ya girdik."


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:01
  1. Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
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