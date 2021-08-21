"Birbirimize sarılıp şehadet getirdik"

Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinden 5 dakika önce Bengisu Nurdan Günaydın'ın (23) ağabeyi Furkan Günaydın, polis ve zabıta ekipleri tarafından yapılan sel anonsları sonrası arabasını güvenli bir noktaya çekmek için dışarı çıktı. Furkan Günaydın, arabaya bindiği sırada köprülerin bir bir yıkıldığını görünce kaçıp kurtulmayı başardı ama aklı evde yalnız kalan kardeşi Bengisu'da kaldı.

Bengisu Nurdan Günaydın, alt kattaki komşularının evine su dolması üzerine komşularını evine davet etti. Dışarda bulunan insanlara uyarılarda bulunmaya başladı. Evlerinin sallanması üzerine komşularına sarılıp şehadet getirmeye başladı. Çatıdan diğer binaya geçmeyi başaran Günaydın ve komşuları, mahsur kaldıkları yerden 1.5 gün sonra kurtarıldı. İngilizce çevirmenlik mezunu olan ve güzel sanatlar bölümünü okumak isteyen Bengisu Nurdan Günaydın, yaşadıklarını Sabah gazetesine anlattı.

Bengisu Nurdan Günaydın, "Çayımız taşardı ama bizi hiç üzmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Ülkemizdeki yangınlardan dolayı 'Yağmur yağsın' diye dua etmiştim. Selin olduğu gün de bizim için sıradandı. Çayın taşmasına yarım metre civarı varken meraklı vatandaşlar görüntü çekiyorlardı. Yaklaşık 5 dakika sonra dedemle konuşurken camı açtığımda suyun taştığını, köprülerin yıkıldığını ve ağaçların yerinden kalktığını gördüm. Yukarıdan aşağıya doğru moloz yığınları ve ağaç kütükleri gelmeye başladı. Bunlar köprüyü tıkayınca sular ilçeye doğru yönelmeye başladı."

Evlerini su basan komşularını evine aldığını kaydeden Günaydın, "Camdan aşağıya baktığımda duvarımızın kalktığını görüp içimden, 'Öleceğiz herhalde' dedim. Ben kolona zarar geldiğini düşünüyordum ama duvarımız kalkmış. Bunu gördükten sonra şehadet getirdim. Evdeki diğer insanlar da şehadet getiriyorlardı. Yaklaşık 15 kişi civarındaydık, birbirimize sarıldık. Yan binayla bizim apartman bitişik olduğu için çatılara çıkıp çatıdan karşı apartmana geçtik. Orada 1.5 gün boyunca mahsur kaldık. Daha sonra botlara bindirilerek kurtulduk" diye konuştu.

Kurtulduktan sonra abisi ve babasını aramaya çıktığını kaydeden Günaydın, "Sağdan soldan abimi ve babamı sordum. Bana bir gün kadar ulaşamadılar, onlar da merak etmişler. Öldüğümü sanmışlar. Ben de onlara ulaşamadım öldüklerini düşündüm. Burası 5 bin nüfuslu bir ilçe, herkes birbirini tanıyordu. Ben de 20'ye yakın arkadaşımı, tanıdığımı kaybettim" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 81'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.