Bırakın bebeğiniz ağlasın

Bebeğiniz ağladığı zaman muhtemelen ya kucağınıza alır ya da onu susturmak için çok çabalarsınız. The Journal of Child Psychology and Psychiatry tarafından yapılan araştırma, bebekleri ağlatmanın hiçbir olumsuz sonucu olmadığını ortaya koydu. Yapılan deneyler sırasında, bebek gelişimi üzerinde hiçbir davranışsal etki bulunmadı ve bebek - anne bağlanmasını hiçbir şekilde kötüleştirmedi. Yani, bir bebeği birkaç kez ağlamaya bırakmak pek çok kişinin düşündüğü kadar zararlı değil.

Bir başka yapılan araştırma ise, geceleri ağlamaya bırakılan bebeklerin daha iyi uyku düzeni olduğunu gösteriyor. Yapılan deneyde bebekler 2 gruba ayrıldı Kademeli soyu tükenenler (ağlamaya bırakılanlar) ve yatmadan önce solanlar (yatağa yatırılanlar). Sonuçlara göre, ilk gruptaki bebekler daha az uyandılar ve genel olarak daha hızlı uykuya daldılar.

İlk çalışmayı yöneten profesör Dieter Wolke, müdahaleye karşı tavsiyelerinde bebeklerin kendilerini sakinleştirmeyi öğrenmek için biraz yalnız kalmaya ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Bir kez alıştıklarında, sadece gündüzleri değil, geceleri de kendi kendilerini düzenleyebilirler. Bebeğinizin ihtiyaçlarına hemen cevap vermemek, ona kendi kendine sakinleşmeyi öğretebilir. Bir süre kendi kendine sakinleşmeyi öğrendikten sonra, çocuklar gece uyandıklarında tekrar uykuya dalmakta zorluk çekmezler. Sarılma, sallanma veya ebeveyn yardımına gerek duymazlar. Bebekler geceleri sadece emin olmak için yakınlarda bir ebeveyne ihtiyaçları olduğu zaman ağlayabilir.