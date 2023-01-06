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Medya Bırak bu ayakları Uğur Dündar
Medya

Bırak bu ayakları Uğur Dündar

Ekrem İmamoğlu yalakalığında sınır tanımayan Uğur Dündar, yine "duayen gazeteciliğini(!)" konuşturdu. Her seçim öncesi AK Parti'nin kaybedeceği tahmininde bulunan Dündar, bu seçim için de malum öngörüde bulunup gördüğü rüyayı satırlara döktü.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:50:00 -
Bırak bu ayakları Uğur Dündar

Ekrem İmamoğlu yalakalığında sınır tanımayan Uğur Dündar, yine "duayen gazeteciliğini(!)" konuşturdu. Her seçim öncesi AK Parti'nin kaybedeceği tahmininde bulunan Dündar, bu seçim için de malum öngörüde bulunup gördüğü rüyayı satırlara döktü. Dündar, Sözcü'deki yazısında "Ülkesinde huzuru arayan bir yurttaş olarak uyaralım: İmamoğlu’na zulümden, ısrarla mağdur etmekten ve gerilim üretmekten vazgeçin!.. Sağduyunun sesine kulak verin. Toplumsal rüzgârın her geçen gün biraz daha aleyhinize döndüğünü görün. Ve eğer çok geç değilse, partinizin 2002 programındaki fabrika ayarlarına dönün. Aksi takdirde AKP uçağını seçim sandığına çakılmaktan kurtaramayacaksınız!.." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

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