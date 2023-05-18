Bir zamanların efsanesiydi! Ya şimdi? Kötü haber tez duyuldu...

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına gibi esen Eskişehirspor Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Es Es, 3. Lig'e veda maçında evinde Elazığspor'dan 6 gol yedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 33. haftasında Eskişehirspor, Elazığspor'u konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabakadan konuk takım 6-3 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun bitmesine 1 hafta kala 26 puanı bulunan Eskişehirspor'un amatör kümeye düşmesi kesinleşti.

Bir dönem Süper Lig'de önemli başarılar elde eden, tutkulu taraftarıyla "Dört Büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kök süktüren Kırmızı-Siyahlı kulüp gelecek sezon Bölgesel Amatör Küme'de mücadele edecek.

İçine düştüğü maddi problemler nedeniyle büyük borç yükü altına giren, bu sebleple arka arkaya 7 dönem transfer yasağı alan Eskişehirspor, geçtiğimiz şubat ayında borcunu ödeyerek yasağı kaldırmıştı. Ancak kulüp yönetimi bütçe problemi nedeniyle istediği kadroyu kuramayınca arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrası başarısızlık kaçınılmaz hale gelmişti.

Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olan Eskişehirspor 1965 yılında Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Kısa sürede o dönemki adı 1. Lig olan Süper Lig'e yükselen Eskişehirspor, 1970-71 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Es Es, 1986-87 sezonunda Türkiye Lig 1. Lig şampiyonluğunu elde etti.

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