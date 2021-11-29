Bir zamanlar teröristlerin üssüydü! Doğada yürüyüş, mağarada konser

Büyükşehir Belediyesince, ilçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı mevkisinde Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları'ndaki doğa yürüyüşüne Vali Münir Karaloğlu, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, AK Parti milletvekilleri, amatör ve profesyonel sporcularla vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'ı asıl şimdi görün

Zorlu arazi şartlarında yürüyüş yapıp mağaralarda incelemelerde bulunan Karaloğlu, burada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu'nun Kürtçe seslendirdiği "Ay Dilberi" şarkısına eşlik etti. Herkesi kente davet eden Karaloğlu, “Diyarbakır sizin 40 yıldır ekranlarda gördüğünüz o tozlu, puslu, gri, Diyarbakır değil, başka bir Diyarbakır var. Diyarbakır'a gelin, esas Diyarbakır'ı şimdi görün” dedi.

Karaloğlu, mağaralarla ilgili Antik Dönemden kalan çok sayıda efsanenin olduğuna işaret ederek, bunlardan birinin Pers seferine çıkan Büyük İskender'in ordusunu bir müddet söz konusu mağaralarda dinlendirdiği olduğunu aktardı.

AK Parti milletvekili Mehdi Eker de terörle verilen etkin mücadele sonucunda kentte oluşan huzur ortamına dikkati çekerek, uzunca bir süre terör nedeniyle Diyarbakır'ın güzelliklerinin neredeyse hafızalardan silinme noktasına geldiğini aktardı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Başar da "Burayı görünce hayretler içerisinde kaldık. Bu zamana kadar keşfedilmemiş bir alan. Bu mağara hem ülkemiz adına hem dünya adına bir miras niteliğinde” dedi.