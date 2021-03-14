Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi gümbür gümbür geliyor!

TRT1 bu sezon çok kaliteli yapımları ekranında izleyicilerle buluşturdu. Yenileri de geliyor ve büyük bir iddia ile ekranda yer alacakları da net. Barbaros dizisi bekleniyordu ama henüz hazırlıklar sürüyor. Çekimleri yapılmakta olan Bir Zamanlar Kıbrıs ise yakında izleyicilerle buluşacak. Dizinin ilk fragmanı yayınlanmış ve gerçek olaylardan yansıtılan görüntüler bile yürekleri yakmıştı.

Bir Zamanlar Kıbrıs, adada yaşayan Türk halkının yaşadığı zulmün detaylarını anlatan bir dönem dizisi. 963 yılında başlayan hikaye, Türk halkının adada uğradığı ölümlere, tecavüzlere, yaşam mücadelesine ışık tutacak. Bu dizi sayesinde dünya halklarına Kıbrıs’ta yaşanan gerçekler yeniden hatırlatılacak.

Türk dizilerinin dünyada çok fazla izlendiği bu dönemde, Kıbrıs gibi önemli bir konuda tarihi gerçeklerin güçlü bir hikaye ile sunulması Türkiye’nin de neden adada bulunduğunun bir özeti gibi aslında… 1974 yılının 20 Temmuz günü gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar olan dönemde yaşanan tüm acılar gerçek fotoğraf ve görüntülerin de yer alacağı görüntülerle ekrana geliyor.

Dizinin yayın tarihi belli değil. Ancak ikinci fragman da paylaşıldı. Yine çok etkileyici sahnelerle dolu anlara şahitlik edeceksiniz.

“Anavatan Hükümeti, Kıbrıs Türk’ü zordadır. Ateş altındadır, katliama uğramaktadır. Türk yerleşim yerleri arasındaki iletişim kopmuş, bir araya toplanma ihtimali kalmamış, katliamdan kurtulmak için Anavatan’dan başka güvencemiz yoktur.

Kıbrıs Türk’ünü Rumların insafına terk etmeyeceğinize olan inancımla vaziyet takdirinize arz olunur.

“Kıbrıs Türk Cemaat Başkanı Rauf Raif Denktaş”

Tamamı Kıbrıs’ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak ilk dizi olma özelliği taşıyan TRT 1’in iddialı yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs”, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun yer aldığı dizi güçlü oyuncu kadrosuyla yakında izleyiciyle buluşacak.