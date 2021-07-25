Bir Zamanlar Kıbrıs 2. Sezon gelecek mi? Beklenen açıklama geldi

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs’ta yeni sezon merakla bekleniyor.

Dizide İnci karakterini oynayan oyuncu Pelin Karahan, dönem dizisinin ikinci sezonuyla ilgili önemli bir bilgi verdi. Karahan yaptığı açıklamada, “Bir Zamanlar Kıbrıs devam edecek yeni sezonda. Çok farklı bir senaryo, çok acıklı bir iş, çok önemli. Kolay bir iş değil ama çalışmak çok keyifli” dedi.

Kıbrıs’ta yaz dönemi olması nedeniyle çekim yapmanın sıcaklar nedeniyle zorladığını vurgulayan oyuncu, “Şu an buranın neredeyse iki katı sıcaklık, yaz sonunda başlayacağız çekimlere. O anlamda zor” ifadelerini kullandı.