Bir zamanlar Dudayev, Basayev'ler... Şimdi bu tipler

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Çeçenistan’ın, Rusya’ya destek olmak için Ukrayna’ya asker göndermesine sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

“Kadirov” başlığı altında toplanan binlerce sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda, “Kadirov’a bağlı militanlar, Ukrayna halkı ile savaşmak için Kiev'e geliyorlar... Bir zamanlar Cevher Dudayev'ler, Şamil Basayevler, Aslan Mashadov vardı... Şimdi ise bu tipler var, Çeçenlere ihanet eden, Ruslara maşa olan, satılmış Kadirov Grozni'de ordusundan askerleri hazırlamış, Ukrayna’da savaşmaya gönderiyor, Kadirov Çeçen lideri değildir Rusya’nın köpeğidir, Gerçek Çeçen Dudayev'dir, Mashadov'dur, Zelimhan'dır, Şamil Basayev'dir. Putin'in emriyle Ukrayna'ya saldırıp tarihlerine ve dinlerine ihanet eden çakma Çeçenler değil. Kadirov'un adamları birer katil sürüsü, birer şebbihadır” ifadelerini kullandılar.