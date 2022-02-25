  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Çin'den flaş Rusya çıkışı

25 Şubat 1925: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kan Dökülmekle Tehdit Edilmesi

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair flaş açıklama: NATO kararlı bir adım atmalı!

Tankların ilerleyişini ölerek durdurdu! Ukrayna'da kahraman ilan edildi

Kızı öyle şeyler söyledi ki... Haydar Dümen keşke önce kendini eğitseydi!

Rusya'nın müdahalesini konsolosluk önünde müslüman kuruluşlar protesto etti! Silah/savaş karşıtı sol ve liberaller sessiz...

Rusya'dan skandal Karadeniz hamlesi

Bu nasıl milliyetçi! Akşener’den ‘ABD’ye uşak olalım’ önerisi

Daha ne kadar iğrençleşeceksin Bülent? Bir yerlerine kına yakmadığı kaldı

Tunç Soyer’den İmamoğlu ve Yavaş’a şok!
Dünya Bir zamanlar Dudayev, Basayev'ler... Şimdi bu tipler
Dünya

Bir zamanlar Dudayev, Basayev'ler... Şimdi bu tipler

Çeçenistan’ın Rusya’ya destek olmak için Ukrayna’ya asker göndermesine sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:57:00 -
Bir zamanlar Dudayev, Basayev'ler... Şimdi bu tipler

 yeniakit  Ankara 

Çeçenistan’ın, Rusya’ya destek olmak için Ukrayna’ya asker göndermesine sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

“Kadirov” başlığı altında toplanan binlerce sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda, “Kadirov’a bağlı militanlar, Ukrayna halkı ile savaşmak için Kiev'e geliyorlar... Bir zamanlar Cevher Dudayev'ler, Şamil Basayevler, Aslan Mashadov vardı... Şimdi ise bu tipler var, Çeçenlere ihanet eden, Ruslara maşa olan, satılmış Kadirov Grozni'de ordusundan askerleri hazırlamış, Ukrayna’da savaşmaya gönderiyor, Kadirov Çeçen lideri değildir Rusya’nın köpeğidir, Gerçek Çeçen Dudayev'dir, Mashadov'dur, Zelimhan'dır, Şamil Basayev'dir. Putin'in emriyle Ukrayna'ya saldırıp tarihlerine ve dinlerine ihanet eden çakma Çeçenler değil. Kadirov'un adamları birer katil sürüsü, birer şebbihadır” ifadelerini kullandılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay