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Medya Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti! İzleyenler gözlerine inanamadı
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti! İzleyenler gözlerine inanamadı

ATV'de Perşembe günleri ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık kesin olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:51:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti! İzleyenler gözlerine inanamadı

ATV ekranlarının iddialı ve severek takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezonda da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakteri yani Murat Ünalmış uzun zamandır ‘Geri gelecek’ deniyordu.

Ancak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterinin cesedi ortaya çıktı ve Murat Ünalmış dönemi resmen sona erdi.

Yalnız Murat Ünalmış yani Demir Yaman karakterinin diziden bu şekilde çıkarılmış olması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Demir Yaman'ın kesin olarak diziden ayrıldığının resmedilmesi dizi hayranlarını fena halde üzdü.

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