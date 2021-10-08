Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

ATV'nin ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 107'nci bölümünde izleyiciyi şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli karakteriyle dört sezondur izleyicilerin beğenisini kazanan Kerem Alışık, 107’nci bölümde diziye veda etti.

Usta oyuncu Kerem Alışık, son sahnesinin çekiminin ardından ekip arkadaşlarıyla vedalaştı.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ ekibi ve oyuncuları Alışık’ı pasta keserek uğurladı. Kerem Alışık ayrıca sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla Çukurova’ya ve 3 yıldır hayat verdiği Fekeli’ye veda ederken, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ izleyicilerine teşekkür etti.

Kerem Alışık ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte oyuncunun ayrılık açıklamaları:

Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan..

Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor..

Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum..

Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..

Gelişim de,gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslekdaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu’na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum ..

Ve tabii sıcak Adana’nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize,ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum ....

Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır..

Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun..

Hep sevgiyle..

Ve hep uhuletle suhuletle .