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Medya Bir Zamanlar Çukurova sevenleri şokta! Veda vakti geldi
Medya

Bir Zamanlar Çukurova sevenleri şokta! Veda vakti geldi

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 83. bölümüyle ekrandaki yerini aldı. Dün akşam yayınlanan yeni bölüm büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 10:57:00 - 2021-02-12 10:58:33
Bir Zamanlar Çukurova sevenleri şokta! Veda vakti geldi

Bir zamanlar Çukurova'da yaşananlar sevenlerini üzdü. Dizideki veda izleyenleri derinden etkiledi.

İşte son bölümde yaşananlar...

Bir taksici konağa geldi ve Demir Yaman’a mühim bir şey söyleyeceğini ifade etti. “Annenizi kimin öldürdüğünü biliyorum” diyen taksici, olayla ilgili ortaya çıkan en önemli görgü tanığıydı… Şimdi ise herkes heyecanla 84. yeni bölümü bekliyor. Demir Yaman, annesini Behice’nin öldürdüğünü öğrenecek...

Diziden Esra Dermancıoğlu’nun ayrıldığı zaten biliyordu. Adana’daki çekimlerden dönüp İstanbul’da normal hayatına devam eden Dermancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da artık dizide olmadığını sergiliyordu. Ancak stok bölümleri fazla olduğu için Bir Zamanlar Çukurova geriden geliyor…

Behice karakterinin diziden nasıl ayrılacağı da herkesin merakını süslüyor. Çünkü, büyük kötülükler yapan, Hünkar Yaman’ın da katili olan bu karakterin hak ettiği şeklide cezasını bulmasını bekleyen büyük bir izleyici kitlesi var.

Demir Yaman, annesini Behice’nin öldürdüğünü öğrendikten sonra ne yapacak? İşte bu soru 84. bölümde cevabı merakla beklenen bir konu olacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılık fişeği ateşlendi, bir karakterin daha veda vakti geldi.

Ayrıca Esra Dermancıoğlu da karaktere mükemmel bir kimlik kazandırdı. Behice’den izleyiciler nefret ediyor ise, bunda usta oyuncunun güçlü performansının da etkisi çok fazla. Dermancıoğlu diziden ayrıldı ama bu duruma üzülen de birçok izleyici var.

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