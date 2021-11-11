Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu İbrahim Çelikkol'dan olay sözler: İnsani görevimi yaptım

Ülkemizde Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangınlarla mücadelede en ön safta yer alan oyunculardan biri olan İbrahim Çelikkol, o dönemleri anlattı.

İbrahim Çelikkol, oğlu Ali'nin saçlarını kestirmek üzere Etiler'deki berberine götürdü. 2 yaşındaki oğlu yerinde durmak bilmeyince, yanlarında olan oyuncu arkadaşı Birce Akalay yardımcı oldu.

Birce Akalay'ı peşinden koşturan Ali, zar zor zapt edildi. Oğlu Ali'yi Birce Akalay'ın sakinleştirmesi üzerine Çelikkol basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz yaz Marmaris'te orman yangınlarını söndürmek için büyük çaba sarf eden ve hep ön saflarda yer alan Çelikkol, o günlerden konu açılınca utandı.Yangına karşı canla başla mücadele eden Çelikkol o günlere dair açıklamada bulundu.

“İnsani görevimi yaptım. Müthiş bir dayanışma vardı. Ekmeği ayrana bastığımız 8 günlük zorlu bir süreç geçirdik” dedi.