Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili flaş gelişme! Başrol duyurdu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizi setinden ilk fotoğrafları Saniye karakterini oynayan Selin Yeninci yapmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek de Adana'ya geçti ve setten ilk paylaşımını yaptı. Oyuncu, Bir çekimlerin başladığını Instagram hesabından yaptığı “Kavuştuk” yazdığı bu paylaşım ile duyurdu.

Üçüncü sezonun sonunda diziden ayrılan Murat Ünalmış’ın oynadığı ‘Demir’ karakterinin eski okul arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak olan ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakteri, dizide her şeyi değiştirecek. ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakterini İbrahim Çelikkol oynayacak.